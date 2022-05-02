Сообщается, что новый пакет ограничений содержит поэтапное нефтяное эмбарго.

В ЕС приблизились к одобрению шестого пакета санкций против страны-агрессора России. Ограничение также затронут и Беларусь, которая фактически ведет войну против Украины еще с первых дней российского вторжения.

Объявить о новых ограничениях для стран планируют к сакральному празднику всех "путинистов" – 9 мая, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, новый пакет антироссийских санкций представители стран-членов ЕС должны получить уже до среды, 4 мая. После ознакомления ограничения планируют ввести не позднее 9 мая.

Что войдет в шестой пакет санкций ЕС

По данным издания Politico, шестой пакет санкций должен включать поэтапное нефтяное эмбарго. Ограничение также коснется российских банков, в частности Сбербанка, а также значительно более широкий круг русских лиц

Известно, что импорт российской нефти планируют поэтапно запретить до конца 2022 года. В то же время для Венгрии и Словакии может заработать определенная формула исключений, учитывая трудности с диверсификацией для этих государств.

Последний на сегодня, пятый пакет санкций ЕС против РосИИ, вступил в силу 8 апреля. Он включал запрет на покупку российского угля с августа 2022 года и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС. Также запрещены транспортные перевозки в Беларусь и РФ, но для определенных товаров есть исключения.

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