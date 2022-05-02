Обе страны очень сильно зависят от поставок сырой нефти и газа из России.

Венгрии и Словакии могут разрешить не вводить эмбарго на нефть. Шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации предусматривает ограничения на энергоресурсы.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Словакии и Венгрии могут разрешить отказаться от нефтяного эмбарго или предложить индивидуальный длительный переходный период, чтобы сохранить единство ЕС. Предварительно, ограничения на российские энергоресурсы будут вводить поэтапно, а в полную силу вступят в начале 2023 года.

По данным Международного энергетического агентства, Словакия и Венгрия особенно зависят от российских энергоресурсов и потребляют, соответственно, 96% и 58% сырой нефти и нефтепродуктов.

При этом Европа импортирует почти половину российской сырой нефти и нефтепродуктов. С 24 февраля страны ЕС купили энергоресурсов почти на 20 миллиардов евро.

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией. По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у российского диктатора Путина.

В конце марта президент РФ Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

"Газпром" с 27 апреля полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) из-за отказа переходить на оплату в рублях. В то же время экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья упал на 26,9% — до 50,1 млрд кубов.

Против ограничений на российские энергоресурсы выступает Будапешт. Венгерское правительство готово платить Москве за газ и нефть в рублях и угрожает ЕС ввести вето на новые санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: