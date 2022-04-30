Новые ограничения коснутся поставок российской нефти.

Европейский союз рассматривает возможность включить Беларусь в шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Ограничения коснутся поставок нефти и финансового сектора.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что в Европейском союзе обсуждают разные способы сокращения доходов Российской Федерации от нефти. Среди возможных вариантов рассматривается ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.

При этом указано, что новые санкции ЕС могут коснуться и Беларуси за пособничество в войне против Украины.

"Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии российскому вторжению, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления", - говорится в сообщении.

Как именно в ЕС намерены наказать Минск – пока что неизвестно.

Как сообщал УНИАН, по данным издания Politico, Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Впервые ограничения могут коснуться энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые "ограничения импорта российской нефти".

Судя по заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, от SWIFT могут отключить "Сбербанк" (крупнейший государственный банк РФ - УНИАН). Но другой дипломат неофициально говорит, что от системы обмена банковской информации SWIFT могут отключить все банки, включая Газпромбанк.

Германия готова поддержать санкции против российского Сбербанка. До сих пор немцы были одним из главных противников ограничений.

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