Среди основных пунктов - "государство в смартфоне", закон об олигархах, рынок земли и легализация игорного бизнеса.

Народный депутат и глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отчитался об основных достижениях украинской власти за два года работы при президенте Владимире Зеленском.

В частности, за половину каденции шестого главы государства в Украине удалось перевести значительную часть госуслуг в онлайн-формат, принять закон об олигархах, запустить рынок земли и легализовать игорный бизнес.

"Когда выбирают власть, они (люди - УНИАН) ожидают какой-то волшебной таблетки, какого-то волшебного рецепта, который решит все проблемы, которые накапливались много лет", - отметил политик во время прямого эфира ток-шоу "Право на владу" в четверг, 18 ноября.

Прежде всего Арахамия рассказал, что многие госуслуги сейчас доступны украинцам онлайн.

"Сегодня большинство людей вспоминают о том, что у них есть бумажные паспорта и права только, когда они едут за границу, с неким таким чувством архаизма. Сегодня практически все люди делают это онлайн (пользуются услугами государства - УНИАН). ... Мне кажется, это одно из самых больших достижений, с которым уже даже оппозиция практически перестала спорить, потому что это действительно революционный шаг", - сообщил глава фракции.

При этом, по его словам, это только начало, и в течении следующего года 95% всех контактов человека с государством перейдут в сеть. Нардеп также назвал электронные услуги первым шагом на пути к борьбе с коррупцией.

В связи с коррупционной проблемой вторым достижением власти Арахамия упомянул закон об олигархах.

"Точно так же, как еще два года назад издевались над идеей "держави в смартфоні", сейчас издеваются над нашим ключевым, я считаю, историческим посылом про деолигархизацию... Закон об олигархах, вы помните, с какими боями он нам достался, мы потеряли спикера, мы потеряли первого номера в нашей партии, мы потеряли часть депутатов. Мы вышли из этого боя покусанными. ... Но тем не менее мы будем идти дальше, потому что мы впервые в истории страны сказали: бизнес и политика должны быть разделены. ... Сращивание бизнеса, политки и медиа приводит к тому, что мы имеем на сегодняшний день: одна из самых бедных стран Европы, невозможно проводить никакие реформы, потому что это все тормозится на верхнем и среднем уровнях", - акцентировал политик.

Третьим достижением нардеп назвал рынок земли.

"Мы обещали рынок земли. ... Нам рассказывали, что страна будет голодать, что сейчас приедут иностранцы, все выкупят. ... Вот пол года он работает. Несколько тысяч сделок есть. Земля в аренде подорожала. Все пайщики - у нас 12 миллионов пайщиков - все выиграли от этого уже. ... Можно сказать, на четыре с плюсом твердо это уже выполнено как программное обещание", - отметил Арахамия.

Кроме того, четвертым итогом важным итогом глава фракции назвал легализацию игорного бизнеса в Украине. По его словам, от этого шага бюджет уже получил более двух миллиардов гривень.

"Автоматы, которые стояли на каждом квартале, которые незаконно работали, они все с улиц исчезли практически. Появились несколько больших казино. Только за это лето прилетело очень много граждан с различных арабских стран, потратили много денег, больше 100 миллионов долларов потратили на приобретение недвижимости здесь в Украине. Больше двух миллиардов гривень уже в бюджете. Раньше эти деньги оседали в карманах милиционеров, прокуроров и у судей, которые это все крышевали", - подытожил политик.

Как сообщал УНИАН, Давид Арахамия рассказал, какой уровень заработной платы для медицинских работников заложен в государственный бюджет на 2022 год. А также поведал о планах властей в следующем году значительно увеличить количество государственных услуг в сервисе "Дия".

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Автор: Катерина Комолова