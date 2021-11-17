По словам экс-главы ВР, за давление на членов МФДО "Умная политика" нужно будет отвечать и перед законом, и перед Богом".

Внефракционный нардеп Дмитрий Разумков заявил, что члены его межфракционного объединения "Разумная политика" жалуются на политическое давление в парламенте.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время брифинга 17 ноября.

Экс-глава Рады уточнил, что речь шла и о лишении членов "Разумной политики" депутатского мандата, но "пока это снято с повестки дня".

Депутатов исключают из фракции, добавляет Разумков, угрожают, что выведут из состава комитетов. "Эти вещи за пределами человеческого достоинства" - добавил он.

Читайте такжеЛишенный ученой степени и наградного оружия Кива матерился в Раде (видео)По его словам, депутатам, которые вошли в объединение, также рассказывают, что "будем увольнять твоих родственников, будем делать еще какие-то вещи".

"Это недопустимо в нормальном обществе. Отвечать надо будет и перед законом, и перед Богом", - добавил Разумков.

По его словам, во фракции "кто-то рассказывает", что "всех вас нашли на помойках", но это не так, "потому что за каждого человека, который прошел в парламент, проголосовали люди".

Он добавил, что при таком отношении "может получиться так, что однажды утром встанешь, а у тебя уже фракции нет, если ты так будешь относиться к людям и в стенах парламента, и на улице".

Отвечая на вопрос по поводу шутки главы фракции "СН" Давида Арахамии, что он и сам может быть в МФДО и там будет более 200 нардепов, Разумков сказал: "Может и больше будет. И это будет неприятная новость для Давида Георгиевича".

По вступлению Арахамии в МФДО Разумков ответил: "Я не уверен, что он будет соответствовать тем принципам, которые исповедует "Разумная политика".

На брифинге было большинство членов МФДО "Разумной политики".

Отставка Разумкова

7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с поста председателя парламента.

5 ноября стало известно, что Разумков создает в парламенте межфракционное депутатское объединение "разумная политика", в которое будет входить 25 нардепов.

8 ноября Разумков в Facebook разместил список из 25 нардепов, которые вошли в МФДО, большинство из которых - депутаты фракции "Слуга народа".

15 ноября "Слуга народа" на заседании фракции решила исключить из своего состава Артема Дмитрука, вошедшего в МФДО "Разумная политика".

Автор: Надя Пришляк