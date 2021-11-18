Планируется, что 95% контактов человека с государством будут доступны с помощью электронных услуг.

Власти планируют в следующем году значительное увеличение количества предоставления государственных услуг с помощью сервиса "Дия".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Я не хочу сейчас спойлер делать, однако у нас будет большой "Дия-саммит", где расскажут о том, как мы в течение следующего года – практически на 95% все контакты человека с государством станут с помощью электронных услуг", – сказал Арахамия.

Приложение "Дия"

Мобильное приложение "Дия" — это цифровые документы в твоем смартфоне. В частности, это доступ к 12 цифровым документам и 12 услугам. Среди документов: ID-карта и заграничный паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКНП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПО), а также международный, желтый и зеленый внутренние COVID-сертификаты. Количество пользователей приложения - около 10 млн.

Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг. На портале уже можно получить онлайн около 70 государственных услуг. Количество пользователей портала - около 10 млн.

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Запорожской области правоохранители разоблачили 21-летнего местного жителя, который разработал и сбывал фейковую версию приложения "Дия". С его помощью пользователи создавали поддельные копии документов - паспорта, сертификаты вакцинации от COVID-19, водительские удостоверения. Парень сбывал доступ к мобильному приложению через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение.

Позже вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что разработчик фейковой "Дии" до суда будет проходить "перевоспитание в ІТ", работая над социальными проектами в Минцифре.

Автор: Леся Лещенко