Он отметил, что Евросоюз пока "абсолютно не способен принять большие страны".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил против вступления Украины в Европейский Союз в 2030 году, сообщает издание NL Times.

"Я категорически не согласен с этой датой. Я также считаю ее очень неразумной", - сказал Рютте.

Рютте отметил, что принятие новых стран-членов в ЕС является сложным процессом и подчеркнул, что не должно быть никаких уступок относительно требований вступления. Кроме того, по его словам, в ЕС потребуются значительные реформы, если присоединится больше стран.

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"Я точно знаю, что Евросоюз в таком его составе абсолютно не способен принять большие страны... ЕС уже насчитывает 27 государств-членов, и принятие решений и различные другие вопросы станут еще сложнее, если присоединится больше стран", - сказал премьер Нидерландов.

Он добавил, что страны могут присоединиться, если они соответствуют всем требованиям. "Вопрос не в том, когда страны готовы, а в том, готовы ли страны", - подчеркнул он.

Вступление Украины в ЕС-что известно

Украина подала заявку на вступление в ЕС в начале 2022 года. ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и список из семи реформ, которые обязательно должны быть введены для начала переговоров о вступлении.

К этому времени Киеву удалось реализовать только две реформы из этого списка.

В конце августа председатель Европейского совета Шарль Мишель говорил, что Евросоюз должен быть готов к приему новых членов до 2030 года.

Глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что при условии сохранения текущего темпа реформ Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году, потому что это реалистичный термин.

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