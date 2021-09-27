По мнению профессора Алексея Гараня, "значительная часть" парламента отставки Разумкова не хочет.

Профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань спрогнозировал, как может продолжиться политическая карьера Дмитрия Разумкова в случае его отставки с должности спикера Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно того, что для Разумкова будет означать отставка с должности спикера парламента в случае, если соответствующее решение будет принято, и какими могут быть его дальнейшие шаги, в частности, может ли он баллотироваться на следующих президентских выборах или создавать собственную политическую силу.

"Я думаю, что он продолжит свою политическую карьеру. Во-первых, он приобрел уже определенный вес на этой должности. Во-вторых, он будет в категории обиженных, которых в нашей стране любят. В-третьих, он в целом на этом посту показал, что он... далеко не во всех вопросах берет под козырек перед Офисом президента. И он все-таки пытается находить компромиссы в парламенте и действовать по процедуре. Это очень важно", - сказал Гарань.

Он отметил, что парламент "всегда был достаточно независимым институтом".

"Поэтому позиция спикера автоматически предполагает, что если ты хочешь сохранить роль этой институции, ты должен придерживаться правовых норм, в том числе регламентных норм парламента", - пояснил эксперт.

Относительно гипотетической будущей карьеры Разумкова Гарань отметил, что"его президентские рейтинги на самом деле низкие".

"Баланс доверия/недоверия у него, в принципе, довольно неплохой. И даже некоторые опросы в определенный момент показывали, что они лучше, чем у Зеленского. Но для выборов значение имеет не баланс доверия и недоверия, а президентские рейтинги. На данный момент они низкие", - сказал он.

Так, считает Гарань, сейчас сложно говорить, что будет происходить дальше в этом вопросе.

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"Все это очень динамично может меняться. Но так, как есть сейчас, вряд ли об этом можно говорить. Но если говорить об участии в парламентских выборах, то я думаю, что здесь другая ситуация, и он мог бы, в принципе, либо присоединиться к какой-то политической силе, либо думать... над созданием своей политической силы. Теоретически, это возможно. Я этого не исключаю", - сказал эксперт.

Кроме того, на вопрос, возможна ли все же ситуация, что Разумкова отправят в отставку с поста спикера, и хватит ли у депутатов голосов за такую вероятную отставку, Гарань высказал мнение, что "Офис президента и президент, видимо... хотят его сместить, это очевидно".

"И очевидно также, что значительная часть парламента этого не хочет. В том числе и оппозиция. Потому что Разумков все-таки сейчас представляет институт и заботится о правовом регламенте, о регламенте деятельности парламента... Надо 226 голосов - ну, могут собрать 226 голосов. В принципе. А может, и не соберут. Многое, в том числе, будет зависеть от позиции так называемых "олигархических" фракций", - сказал Гарань.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

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В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

22 сентября Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции "СН", представителей всех ветвей власти и президента.

Автор: Таня Поляковская