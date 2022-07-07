Эксперт отметил, что причины отставки британского премьера не связаны с войной России против Украины.

Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании не изменит позицию этой страны относительно войны России против Украины.

Об этом сообщил политолог Владимир Фесенко во время информационного телемарафона.

"Даже если Борис Джонсон уйдет в отставку, политика Великобритании в отношении Украины и в отношении войны России против Украины не изменится. Поддержка будет и дальше, потому что это отвечает национальным интересам Великобритании, и это консенсусная позиция и британских элит и ведущих госинститутов", - считает он.

Эксперт отметил, что причины отставки британского премьера не связаны с Украиной или войной России против Украины.

"Это именно кризис от тенденции внутри Консервативной партии, обострение внутрипартийной борьбы. Сам Борис Джонсон стал премьером благодаря изменению баланса интересов внутри фракции и руководстве Консервативной партии, а сейчас наоборот – баланс против него", - подчеркнул Фесенко.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, Борис Джонсон согласился на отставку с должности премьер-министра Великобритании. Ранее с Джонсоном отказались работать ряд членов его правительства. Более 50 членов кабинета и чиновников ушли в отставку.

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