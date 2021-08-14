По мнению экс-посла, важно подготовить презентацию достижений Украины, видение ее развития и ситуации в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует свой визит в США 30 августа. Накануне встречи с американским президентом Джо Байденом нужно детально подготовиться.

Такое мнение в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале выразил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

За время своей деятельности в посольстве и Офисе президента Чалый участвовал в подготовке примерно 70 визитов. Учитывая свой опыт, экс-посол дал несколько советов Зеленскому перед поездкой в США.

"Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - отметил Чалый.

Чалый добавил, что "повышенные тона" или новейшие способы коммуникации в Белом доме не сработают. Важно подготовить презентацию достижений Украины, видение ее развития и ситуации в регионе.

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По мнению экс-посла, стоит также четко указать на вероятные направления деятельности совместно с Джо Байденом, Конгрессом и США в целом. Все эти моменты следует прописать в "повестке дня".

Положительный момент может произвести и первая встреча в Белом доме. Таких возможностей даже у президента будет немного, но поговорить с Байденом Зеленскому нужно.

"Джозеф Байден – это чрезвычайно опытный политик. Он является глубоким специалистом во внешней политике и человеком, обладающим мудростью", – подчеркнул Чалый.

Чтобы понять масштаб истории США и их лидера, следует пообщаться с как можно большим количеством людей из окружения Байдена, с его советниками, которые будут что-то подсказывать, с другими доверенными людьми. Тогда сформируется понимание, о чем стоит говорить с президентом США.

Визит Зеленского в США: ожидаемые результаты

Перед визитом Зеленского к Байдену, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

"Вопрос взаимодействия с США, которые являются ключевым нашим стратегическим партнером, должен быть шире в обсуждении, чем просто внутри каких-то кабинетов", - пояснил Чалый.

Отметим, что "дорожная карта" содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие 2 года. Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и др. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Встреча Зеленского и Байдена: что известно

Автор: Виктория Гордиенко