Цель украинской дипломатии - углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами по защите суверенитета и территориальной целостности, повышению безопасности в Украине.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США выходит на финишную прямую.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

"Пока Киев спал, мы провели на самолет в Киев министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и Руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака после двух чрезвычайно интенсивных дней в Вашингтоне", - написала она.

Маркарова отметила, что были проведены очень хорошие содержательные встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте такжеКулеба встретился в Вашингтоне с госсекретарем Блинкеном: о чем говорили (видео)"В приоритете - подготовка визита Президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с Президентом США Джо Байденом 30 августа. Наша цель - углубление стратегического партнерства Украины и США реальными конкретными совместными инициативами в защите суверенитета и территориальной целостности, повышении безопасности в Украине и регионе, увеличении нашей военной способности, ускорении трансформации Украины в современную экономическую сильную демократическую страну", - подчеркнула посол.

Также, по ее словам, состоялись встречи с влиятельными сенаторами Джином Шахиным, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викером, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардиным и конгрессменом Брэдом Шерманом, с которыми обсудили широкий круг вопросов и еще раз обозначили общие планы, основанные на прочной двухпартийной поддержке Украины.

Отдельно украинская делегация встретилась с представителями ведущих информационно-аналитических центров Вашингтона.

"По словам министра, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки Визита номер 1", - подчеркнула Маркарова.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ожидает плодотворной и содержательной встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом во время визита в Вашингтон 30 августа.

Автор: Константин Гончаров