Встреча состоится 30 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с президентом США Джо Байденом три блока вопросов.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетили Вашингтон.

По словам Кулебы, во время визита они "проговаривали содержательные результаты", к которым должны прийти президенты.

Читайте такжеВ Украину прибыл новый посол Израиля: что о нём известно"Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй - безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться", - рассказал глава МИД.

Он отметил, что обсуждалось несколько "очень конкретных идей". Озвучить их сейчас он не может.

"Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", - отметил Кулеба.

Также глава МИД сказал, что после встречи президенты подпишут "конкретные документы", с которыми сейчас работают.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает на плодотворную и содержательную встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом во время визита в Вашингтон 30 августа.

Ранее Дмитрий Кулеба посетил Вашингтон для подготовки конкретных договоренностей Байдена и Зеленского. Речь идет о реализации амбициозных планов и проектов.

Автор: Людмила Жерновская