Гюндуз Мамедов пять лет курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов просит свою начальницу Ирину Венедиктову уволить его по собственному желанию.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, опубликовав заявление Мамедова.

"Прошу уволить меня с административной должности заместителя Генерального прокурора и органов прокуратуры по собственному желанию", — гласит текст документа, который датируется 27 июля.

Увольнение Гюндуза Мамедова из Офиса генпрокурора

Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года.

Сначала он работал в прокуратуре АР Крым, но в 2019 году возглавил так называемый "департамент войны" в Офисе генпрокурора — Департамент надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

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Таким образом, Мамедов оставался главой Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию и куратором взаимодействия с Тренинговым центром прокуроров. Но 8 июля его лишили и этих полномочий.

Также в прошлом году Венедиктова сократила должность своего заместителя, которую занимал Андрей Любович. При этом его самого из правоохранительных органов не уволили.

Автор: Станислав Кожемякин