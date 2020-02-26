В Офисе генпрокурора открыли доступ к декларациям прокуроров
В Офисе генерального прокурора открыли доступ ко всем декларациям прокуроров.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
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Отмечается, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса, которые были применены предыдущим руководством Генеральной прокуратуры. Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.
«Отныне вся информация о состояниях прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции», – отмечается в сообщении.
В Офисе генпрокурора напомнили, что ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».
Ранее УНИАН сообщал, что НАЗК открыло доступ к декларациям военных прокуроров.