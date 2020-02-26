В Офисе генпрокурора открыли доступ к декларациям прокуроров

С информацией о состояниях прокуроров, бывших работников Генпрокуратуры и их близких родственников можно будет ознакомиться на сайте НАПК.

В Офисе генерального прокурора открыли доступ ко всем декларациям прокуроров.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса, которые были применены предыдущим руководством Генеральной прокуратуры. Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

«Отныне вся информация о состояниях прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции», – отмечается в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».

Ранее УНИАН сообщал, что НАЗК открыло доступ к декларациям военных прокуроров.