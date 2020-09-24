Андрей Любович курировал направление расследований ГБР, дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, военных преступлений.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сократила должность своего заместителя, которую занимал Андрей Любович. При этом он не уволен из правоохранительных органов.

Читайте такжеНАБУ обвинило Венедиктову в манипуляциях по трем делам, в том числе по ЮрченкоОб этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Любовича.

«Подтверждаю, моя должность сокращена», - сказал он.

Любович курировал направление расследований Государственного бюро расследований, дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, военных преступлений.

Отмечается, что в последнее время он «наработал на конфликт» с Венедиктовой.

Детали конфликта

Любович согласовывал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создании преступной организации.

Позже стало известно, что руководство Офиса генпрокурора, вероятно, пыталось сорвать операцию НАБУ в отношении суда.

После этого Венедиктова лишила Любовича влияния на дело ОАСК.

Он стал третьим заместителем генпрокурора, которого перестали звать на совещания, после Назара Холодницкого и Гюндуза Мамедова.

Что известно об Андрее Любовиче

Родился 24 июля 1976 года в Днепропетровске.

В 1998 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «Правоведение», квалификация – юрист.

Работу в органах прокуратуры начал в 1998 году.

Работал на должностях:

помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры Самарского района;

помощника прокурора Ленинского района города Днепропетровска;

старшего помощника прокурора города Днепропетровска;

заместителя прокурора, прокурора Самарского района, прокурора Красногвардейского района города Днепропетровска;

начальника управления прокуратуры Днепропетровской области;

заместителя начальника, начальника отдела прокуратуры города Киева, заместителя прокурора города Киева.

С апреля 2015 года по июль 2016-го был прокурором Донецкой области.

А в конце марта 2020 года стало известно, что Венедиктова назначила Любовича своим заместителем.

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Автор: Катерина Шварц