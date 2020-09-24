Любович стал заместителем генпрокурора в конце марта / фото gordonua.com

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сократила должность своего заместителя, которую занимал Андрей Любович. При этом он не уволен из правоохранительных органов.

Читайте такжеНАБУ обвинило Венедиктову в манипуляциях по трем делам, в том числе по ЮрченкоОб этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Любовича.

«Подтверждаю, моя должность сокращена», - сказал он.

Любович курировал направление расследований Государственного бюро расследований, дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, военных преступлений.

Отмечается, что в последнее время он «наработал на конфликт» с Венедиктовой.

Детали конфликта

Любович согласовывал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создании преступной организации.

Позже стало известно, что руководство Офиса генпрокурора, вероятно, пыталось сорвать операцию НАБУ в отношении суда.

После этого Венедиктова лишила Любовича влияния на дело ОАСК.

Он стал третьим заместителем генпрокурора, которого перестали звать на совещания, после Назара Холодницкого и Гюндуза Мамедова.

Что известно об Андрее Любовиче

Родился 24 июля 1976 года в Днепропетровске.

В 1998 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «Правоведение», квалификация – юрист.

Работу в органах прокуратуры начал в 1998 году.

Работал на должностях:

  • помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры Самарского района;
  • помощника прокурора Ленинского района города Днепропетровска;
  • старшего помощника прокурора города Днепропетровска;
  • заместителя прокурора, прокурора Самарского района, прокурора Красногвардейского района города Днепропетровска;
  • начальника управления прокуратуры Днепропетровской области;
  • заместителя начальника, начальника отдела прокуратуры города Киева, заместителя прокурора города Киева.

С апреля 2015 года по июль 2016-го был прокурором Донецкой области.

А в конце марта 2020 года стало известно, что Венедиктова назначила Любовича своим заместителем.

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Автор: Катерина Шварц