31 октября состоится голосование на промежуточных выборах нардепов в округах №№184 и 197, а также на внеочередных выборах депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов.

ЦИК накануне голосования, назначенного на 31 октября, напоминает о необходимости приходить на избирательные участки с паспортами гражданина Украины в виде книжечки или карточки.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт (в виде паспортной книжечки или карточки)", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что 23 августа 2021 года вступили в силу изменения в закон "О едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус" (о введении е-паспортов).

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"Статьей 8 Избирательного кодекса Украины предусмотрено, что документом, который подтверждает личность и гражданство Украины избирателя, является, в частности, паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжки или карточки), который избиратель в день голосования должен предъявить члену участковой избирательной комиссии для получения избирательного бюллетеня", - отметили в Центризбиркоме.

Также напоминается, что в соответствии с пунктом 9 Порядка формирования и проверки е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий, утвержденного постановлением правительства от 18 августа, проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования для получения всех административных и других услуг, в любых иных случаях, предусмотренных законодательством.

"На сегодня для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и №197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - пояснили в ЦИК.

Поэтому, чтобы избежать недоразумений при получении избирательных бюллетеней во время завтрашнего голосования, в Центризбиркоме обращаются к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжки или карточки.

Как сообщал УНИАН, 31 октября состоится голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в округе №184 (центр - г. Новая Каховка Херсонской области и в округе №197 (центр - г. Золотоноша) Черкасской области.

Также в 9 регионах состоятся внеочередные выборы сельского, поселкового и городского голов и в 14 - промежуточные выборы депутатов местных советов.

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Автор: Тамара Отовская