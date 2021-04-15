Документ закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и e-паспорта для выезда за границу, а также приравнивает их к физическим аналогам.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, приравнивающий электронные паспорта к бумажным.

Читайте такжеЦифровизации бумажных украинских паспортов не будет - МинцифрыКак сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» №1368-ІХ, который парламент принял 30 марта.

По информации ОП, сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются е-паспортами (цифровыми образами ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг «Дія».

Подписанный закон закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и e-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это должно дать возможность использовать такие цифровые документы:

во время путешествий по железной дороге или на самолете в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания или банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты;

при покупке товаров в магазине;

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Читайте такжеReuters: в Евросоюзе договорились о введении COVID-паспортовЕ-паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт. Их основные преимущества, как отмечается, защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

E-паспорт в Украине

В марте Верховная Рада одобрила законопроект №4355 о внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус".

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что таким образом Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к физическим аналогам.

Государственные учреждения и частные организации с 23 августа, когда закон вступит в силу, не смогут отказывать в приеме таких цифровых документов.

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Автор: Виктория Токарева