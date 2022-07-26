Президент Украины награжден "за невероятное мужество, сопротивление и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому Премию лидерства имени сэра Уинстона Черчилля.

Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому премию лидерства имени сэра Уинстона Черчилля за невероятное мужество, сопротивление и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что Великобритания всегда будет с Украиной.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский награжден Премией Уинстона Черчилля за лидерство Международного общества Уинстона Черчилля. Глава государства принял участие в церемонии награждения в формате видеоконференции.

Председатель Международного общества Лоуренс Геллер во время включения отметил, что в наши дни происходят события и явления, которых не было со времен Черчилля 80 лет назад.

"Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, президент Зеленский показывает, что тирания не должна достичь успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь", – сказал Геллер.

Он также отметил роль Великобритании под руководством премьер-министра Джонсона в усилении способности демократии защитить себя и сдержать агрессию.

Со своей стороны Джонсон отметил, что после начала полномасштабной войны России против Украины Зеленский доказал свое лидерство.

"Когда россяине начали наступать на Киев, вы знали, что будете их целью. Вы могли покинуть Киев, поскольку выживание Украинского государства тогда зависело от выживания его президента. Но вы выбрали остаться в Киеве, с украинским народом, так же как Черчилль остался в Лондоне в 1940 году. И вы сказали тогда: "Мне необходимо оружие", – напомнил глава правительства Великобритании.

По его словам, Зеленский, как в свое время Черчилль, преодолевает сверхсложные испытания и вдохновляет своим лидерством.

Благодаря за награду, президент Украины отметил, что эта премия олицетворяет не только его усилия, но и героизм десятков тысяч украинцев и украинок, которые отличились в боях с российским агрессором.

Он также выразил убеждение, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. В частности, президент отметил лидерство Джонсона.

Награда, которой был отмечен глава Украинского государства, передана послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко для ее доставки на Родину.

Как сообщал УНИАН, британский премьер-министр Борис Джонсон намерен посетить Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку. Он хочет в третий раз побывать в столице Украины после 24 февраля.

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