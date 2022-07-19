Экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох набрала наименьшее количество голосов (59) и выбыла из гонки.

По результатам четвертого тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании, состоявшийся 19 июля, за кресло премьер-министра будут соревноваться трое кандидатов.

Об этом пишет "Европейская правда".

В следующий тур выборов прошли:

младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (92 голоса, было 82);

бывший министр финансов Риши Сунак (118, было 115);

министр иностранных дел Лиз Трасс (86, было 71).

Экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох набрала наименьшее количество голосов (59) и выбыла из гонки.

20 июля состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут избраны два финалиста. 21 июля британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлено 5 сентября.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и глава правительства.

Лиз Трасс уже выпустила агитационное видео перед выборами. Она гарантирует поражение путину.

Вас также могут заинтересовать новости: