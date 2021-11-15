Французская и немецкая стороны попытаются демотивировать Россию от широкомасштабной военной операции против Украины, сообщил глава МИД Украины.

Франция и Германия заверили, что если Российская Федерация начнет масштабные военные действия против Украины, то получит тяжелые последствия и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам в Брюсселе после встречи с главами МИД Франции и Германии.

"Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это будет иметь для нее чрезвычайно тяжелые последствия. Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с Российской Федерацией для того, чтобы демотивировать ее от каких-либо агрессивных действий", – подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, сегодня обсуждали конкретные меры, которые могут предпринять Франция и Германия для сдерживания России от агрессивных действий.

"И это не только политическая коммуникация, но и осознание Россией очень конкретных последствий, в том числе для ее экономики при возможных агрессивных действиях против нашего государства. Мне было важно сегодня увидеть, что наши партнеры – Германия и Франция – очень четко понимают, кто что делает, и что именно Россия сейчас эскалирует ситуацию в разных сферах, и что они готовы координировать свои действия между собой, а также с другими странами, не входящими в "нормандский формат", для того чтобы сдерживать агрессивное поведение России. Это именно то, что нам необходимо", – заявил министр.

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"Каждый голос, каждое действие в этой ситуации чрезвычайно важны, и Россия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она прибегнет к масштабным военным действиям", – сказал Кулеба.

При этом, по его словам, международные партнеры Украины понимают, что нельзя сейчас "тратить попусту время, проводя консультации и переговоры относительно того, какими именно должны быть эти последствия".

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждал, что Российская Федерация допустит серьезную ошибку если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой речь шла об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины.

Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную озабоченность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. человек.

Автор: Виталий Саенко