Шария вызывают на допрос по делу об отмывании денег

Шария вызывают 3 июля в 10:00 пока в качестве свидетеля.

Блогера Анатолия Шария вызывают на допрос в Государственную фискальную службу в деле об отмывании денег. Пока в качестве свидетеля.

Об этом говорится в опубликованной повестке на сайте ДФС.

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Шария будут ждать 3 июля в 10:00 по адресу: Киев, Львовская площадь, 8, кабинет 805.

Шарию необходимо прибыть к старшему следователю по особо важным делам 5-го отдела управления расследований уголовных производств Главного следственного управления Государственной фискальной службы.

Дело касается легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. О других деталях не проинформировали.

Как сообщал УНИАН, ранее Шарий через суд требовал денег украинских налогоплательщиков на свою партию. В октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена отмена государственного финансирования партий, не преодолевших 5% порог на парламентских выборах. Среди этих партий и «Партия Шария».

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