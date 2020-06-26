Шария вызывают на допрос по делу об отмывании денег
Блогера Анатолия Шария вызывают на допрос в Государственную фискальную службу в деле об отмывании денег. Пока в качестве свидетеля.
Об этом говорится в опубликованной повестке на сайте ДФС.
Читайте такжеВуйчич извинился за то, что Шарий купил и использовал его видео в собственных целях
Шария будут ждать 3 июля в 10:00 по адресу: Киев, Львовская площадь, 8, кабинет 805.
Шарию необходимо прибыть к старшему следователю по особо важным делам 5-го отдела управления расследований уголовных производств Главного следственного управления Государственной фискальной службы.
Дело касается легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. О других деталях не проинформировали.
Как сообщал УНИАН, ранее Шарий через суд требовал денег украинских налогоплательщиков на свою партию. В октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена отмена государственного финансирования партий, не преодолевших 5% порог на парламентских выборах. Среди этих партий и «Партия Шария».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram