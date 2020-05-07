Отныне переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ - Ермак

Таким шагом Украина установит паритет с Россией, поскольку до сих пор только российская сторона приглашала на заседания группы представителей ОРДЛО.

С 14 мая на заседания Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, уже на следующем заседании ТКГ 14 мая со стороны Украины будут принимать участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это будут внутренне перемещенные лица, которые ранее проживали на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской и которые не имеют российских паспортов.

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"Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые вынужденно проживают на неоккупированных территориях. Но которые имеют на оккупированных территориях регистрацию, но были вынуждены покинуть свой дом. Мы будем приглашать их на все последующие заседания ТКГ", - сказал Ермак.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников отметил, что на переговорах будут присутствовать 10 переселенцев, их списки пока формируются.

Он также добавил, что таким шагом Украина установит паритет с Россией, поскольку до сих пор только российская сторона приглашала на заседание ТКГ представителей ОРДЛО.

Кроме того, Ермак сообщил, что завтра официально уведомит Германию, Францию и Россию о повышении уровня украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По его словам, российская сторона уже знает об изменениях в составе украинской делегации.

"Я вчера очень подробно уже рассказал, какова наша идея. Мы договорились, что я пришлю эту информацию в письменном виде, и я думаю, что сделаю это завтра. Не только они, но и наши французские и немецкие коллеги получат письма. Если они (Россия - УНИАН) дадут какой-то ответ, мы об этом сообщим", - сказал Ермак.

Также он сообщил, что в заседании ТКГ 14 мая примут участие новые участники украинской делегации.

В то же время Ермак заверил, что украинская делегация будет доминировать на переговорах в рамках контактной группы.

"Я хочу, чтобы вы услышали очень важный месседж - мы с самого начала задали такой тон, и дальше он будет только повышаться. Украина будет инициатором, будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Мы точно знаем, что война идет на нашей территории, гибнут наши люди", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе.

Согласно указу, украинскую делегацию в ТКГ возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников, заместителем - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Александр Мережко.

Также к переговорам в ТКГ привлечены представители министерств и руководители профильных комитетов парламента.