Он отметил, что любая договоренность должна заключаться с привлечением Китая, Индии и Европы.

Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться договориться с правителем РФ Владимиром Путиным о завершении войны против Украины, заявил глава Чехии Петр Павел.

Как пишет Aktuality.sk, об этом политик заявил во время выступления на открытии конференции IISS Prague Defence Summit в Праге в пятницу. По его словам, такое соглашение будет не в интересах Украины и Европы. В то же время Павел отметил, что помощь западных союзников была недостаточно быстрой, что позволило оккупантам продвинуться на фронте.

"Моя точка зрения, пожалуй, менее политкорректная, но я все равно ее скажу. С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько государств - и я горжусь, что среди них была Чехия - обеспечили Украину всем необходимым и тем, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было достаточно медленным, и я честно говорю, что эта медленная помощь позволила России продвинуться по украинской территории, несмотря на все проблемы с командованием и материально-техническим обеспечением, которые они тогда имели", - сказал президент Чехии.

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Он отметил, что поставок военной техники и финансовые помощи от Запада было недостаточно для победы Украины. В результате ситуация на фронте зашла "в определенной степени в тупик", но теперь она развивается в пользу россиян. Из-за этого, заметил Павел, трудно побудить обе стороны к переговорам.

Как поделился Павел, многие страны ждут обновления Белого дома и надеются, что Трамп сдержит обещание о завершении войны в Украине. Однако сам президент Чехии не считает это возможным, хотя и убежден, что новый глава Штатов попытается заключить соглашение с Путиным и приложит усилия для прекращения конфликта.

По его словам, соответствующая договоренность, "вероятно, не будет отвечать интересам Украины или Европы, поскольку она, вероятно, будет включать передачу России части оккупированной территории Украины или условие для Украины, что она не сможет стать членом НАТО минимум 20 лет". Павел настоял, что любая договоренность даже при условии временных уступок РФ для достижения дипломатического решения, должна заключаться с привлечением Китая, Индии и Европы.

Завершение войны в Украине

Как сообщал УНИАН, "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий.

The Spectator недавно писал, что победа Трампа может означать начало конца войны в Украине.

Букмекеры уже начали принимать ставки, закончит ли Трамп войну в Украине за 3 месяца.

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