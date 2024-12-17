Ликвидация генерала Кириллова: Медведев в истерике пригрозил Украине 'неминуемым возмездием'

Он заявил, что за смерть российского генерала будет отвечать военно-политическое руководство Украины.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерично прокомментировал ликвидацию начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

В комментарии прокремлевскому "РИА-Новости", Медведев пообещал Украине "неизбежное возмездие" за эту операцию.

"Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство Кириллова", - заявил Медведев, не уточнив деталей.

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Взрыв в Москве 17 декабря - что известно

Как сообщал УНИАН, в Москве взорвали российского генерала. Погиб также его личный помощник.

Взрывчатку могли примотать к ручке электросамоката. Вероятно, она была приведена в действие дистанционно. Когда двое мужчин подошли к двери, произошел взрыв.

По данным SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками побиты три автомобиля.

Впоследствии стало известно, что погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Источники УНИАН заявили, что Кириллова ликвидировала СБУ.

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