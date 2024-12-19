Президент подчеркнул, что никаких "стамбульских соглашений" никогда не существовало, и Украина ничего не подписывала.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ультиматумы российского диктатора Владимира Путина, которого глава украинского государства считает главным нацистом на планете.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммите лидеров стран-членов ЕС у Зеленского спросили о заявлении Путина относительно того, что якобы Россия готова начинать переговоры с Украиной без предварительных условий, но с учетом территориальных реалий на поле боя и на основе так называемых "стамбульских соглашений".

"В целом удивлен относительно его заявления, что он к чему-то готов. Он же постоянно говорит, что я нелегитимен... Что касается "стамбульских" соглашений, который никогда не существовало... Был ультиматум Российской Федерации в первый же день оккупации нашего государства в 2022 году. И их гонцы, по-разным направлениям, используя различные источники, показывали нам детали этого ультиматума", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что этих "гонцов" в Украине уже нет, и что они уже побежали в Россию или за границу.

"В любом случае, Украина не согласилась на ультиматум Российской Федерации. Они попытались делать следующие шаги, где-то смягчать свои позиции по этому ультиматуму. И это были встречи, вы помните, они были и в Беларуси, и в Турции. И все эти встречи они назвали "стамбульскими соглашениями". Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что был ответ Украины на ультиматум РФ.

"В ультиматуме было, и они всегда об этом говорят, - демилитаризация, денацификация. Главный нацист сегодня на планете - Путин, говорит о денацификации украинцев", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в отношении демилитаризации Путин хочет, чтобы армии Украины не существовало.

"Он просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление развития - ни Европа, ни НАТО, а направление - в Российскую Федерацию, чтобы они руководили нашим государством. Лишить нас независимости. И этот человек говорит, что это какие-то соглашения. Просто старый фантазер. Реально, он живет в другом мире. В своем аквариуме", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря российский диктатор Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной и сказал, с кем готов подписать договор о перемирии. Он заявил, что подписывать мирное соглашение будет только с председателем Верховной Рады, потому что президент Зеленский якобы "нелегитимен". Также Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной "без предварительных условий, но на основе Стамбульских договоренностей и реалий на земле".

Лишь в конце апреля 2024 года был впервые опубликован проект текста мирного договора, который был утвержден. Согласно проекту "мирного договора", Украина должна была придерживаться "постоянного нейтралитета", а именно отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО.

Кроме того, Украина должна была отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать вооружение. Также наша страна должна была не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам; воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах; законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

В то же время Россия обязывалась больше не нападать на Украину, в случае нападения страны-гаранты должны были поддержать ее в течение 3 дней, однако оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за РФ. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что, фактически, означало бы передачу контроля над полуостровом России.

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