Будет предложено 7 дополнительных законопроектов к закону об олигархах / фото УНИАН, Александр Кузьмин

В Верховной Раде планируют подготовить еще 7 законопроектов в дополнение к проекту закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599).

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа" со ссылкой на заместителя председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгению Кравчук.

Она прокомментировала президентский законопроект о деолигархизации. По ее словам, на сегодняшний день в Украине недостаточное законодательное поле, которое регулирует деятельность олигархов, поэтому и необходимо принять законопроект о деолигархизации. Кроме него, добавила депутат, будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.

"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, которые готовятся в процессе. Это нормально", - добавляет Кравчук.

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Законопроект об олигархах

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Автор: Виталий Саенко