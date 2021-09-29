"Слуги народа", в частности, обсудят кадровые вопросы, поделился нардеп.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал, какие вопросы будут рассматриваться во время заседания фракции в Трускавце, и кого они могут коснуться.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

По его словам, на мероприятии будет рассматриваться вопрос о строительстве партийных ячеек, развитии партии на местах.

"Второе, что там будет, – это кадровые вопросы. То есть, там будет отчет министров. И они будут рассказывать свое видение... Комитеты будут готовить свое впечатление от работы определенных министров", – сказал Устенко.

На вопрос, о замене скольких министров может идти речь, он ответил, что "есть вопросы по министру обороны, министру ...экологии... по госпоже Лазебной (министр социальной политики Марина Лазебная – ред.) есть вопросы".

"Оборона, Лазебная – Минсоцполитики, Абрамовский (Роман Абрамовский – Ред.) – Минэкология. Скорее всего, будет и вопрос Малюськи (министр юстиции Денис Малюська – Ред.) затронут. Такие четыре фундаментальные, возможно, кто – то еще будет пятый", – отметил парламентарий.

Читайте также"Слугам народа" в Трускавце будут вручать партийный "Оскар": озвучены деталиКроме того, на вопрос, приглашали ли все же в Трускавец председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, Устенко ответил, что спикер является внефракционным депутатом.

"И здесь непонятно, будет ли он присутствовать или не будет. Скорее всего, что его не будет. Вопрос касательно спикера, да, наверное, будет подниматься", – сказал депутат и добавил, что поскольку их фракция делегировала именно Разумкова на должность спикера, то между ними "должна быть и синергия".

По его словам, фракция "СН" в Трускавце будет определяться по вопросу, инициировать ли сбор подписей за отставку Разумкова.

Устенко также рассказал, что в Трускавце участники мероприятия поселятся в трех гостиницах: в "Лесной песне", Mirotel и Rixos. Будут жить депутаты в гостиницах, как заверил он, за свой счет.

Завершиться мероприятие должно гала-ужином и неформальным общением.

Напомним, 1-2 октября в Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Планируется, что в нем примут участие президент Владимир Зеленский и представители Офиса главы государства и правительства.

Разумкову не поступало приглашение на заседание фракции "СН" в Трускавце.

Его пресс-секретарь Ольга Туний в комментарии УНИАН сообщила, что вероятно, председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности, во Львовской области.

В то же время у Разумкова не исключают, что если поступит соответствующее приглашение спикеру, то он посетит заседание фракции.

Автор: Таня Поляковская