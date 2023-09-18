По его мнению, все представители запрещенной партии "ОПЗЖ" должны были бы покинуть Верховную Раду.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестора Шуфрича. По его словам, "все к тому шло".

Такое заявление он сделал в эфире телемарафона, комментируя объявление Шуфричу подозрения в государственной измене. По мнению Данилова, все представители "ОПЗЖ" должны были бы покинуть Верховную Раду Украины.

"Никакого права они сегодня представлять наш народ не имеют", – сказал он.

Видео дня

В то же время секретарь СНБО отметил, что "то, что касается Нестора Ивановича, – понятное дело, оно все к тому шло".

"Другое дело, что Верховной Раде надо поставить вопрос пребывания там "ОПЗЖ". То, что они изменили название, не означает, что они изменили свою сущность. Они звали к нам Российскую Федерацию, помним эфиры, на которые они ходили", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что "некоторые деятели до сих пор посещают эфиры российских пропагандистов и пока еще перемещаются по территории нашей страны".

"Я хочу их всех предупредить, что им еще недолго осталось перемещаться. Они все будут привлечены к ответственности", – сказал секретарь СНБО.

Дело Шуфрича: что надо знать

15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к Нестору Шуфричу. Впоследствии в СБУ сообщили, что он получил подозрение в государственной измене. Правоохранители собрали доказательную базу об антиукраинской деятельности депутата.

Отмечалось, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине". В частности, у него нашли документ со схемой автономии для Донетчины и Луганщины, подписанный как самим Шуфричем, так и кумом Путина Виктором Медведчуком.

Впоследствии суд избрал Шуфричу меру пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

На днях в комментарии УНИАН первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отметил, что Шуфрич может быть снят с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова. 18 сентября, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе парламентарии могут проголосовать за снятие Шуфрича с должности председателя комитета.

Вас также могут заинтересовать новости: