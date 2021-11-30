Офис генпрокурора хочет обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Броварской суд отклонил обвинительный акт по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана о подготовке терактов.

Об этом сообщает ТСН.

Тогдашних нардепа Надежду Савченко и руководителя штаба общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана арестовали в 2018 году по подозрению в подготовке терактов. По данным следствия, они якобы готовились обстрелять правительственный квартал.

Читайте такжеДа, я хотела взорвать Раду, но не пол-Киева - Савченко (видео)Оба фигуранта дела провели более года в СИЗО. После этого Савченко вернулась в Верховную Раду.

Адвокаты обвиняемых считают, что дело развалено. В Офисе генерального прокурора заявили, что рассматривают вопрос об обжаловании этого решения суда в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и заключение ее под стражу. Савченко и Рубан находились под арестом.

В августе 2018 года досудебное расследование в уголовном производстве против Рубана и Савченко было завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева.

Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Автор: Марта Гичко