Подготовительное заседание суда по рассмотрению дела Савченко-Рубана снова перенесено

По мнению помощницы Савченко, у прокуроров нет уверенности в своей позиции.

Подготовительное заседание Броварского горрайонного суда Киевской области по рассмотрению дела народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана перенесено на 19 июня.

Об этом сообщила помощница-консультант Савченко Ирина Юзик в Facebook.

«Суд в Броварах. Есть Савченко, есть Рубан, измены нету. Прокуроры снова затягивают песню о мере пресечения, которую они уже успели заблаговременно прислать... Суд отложен на 19 июня 11.30", - написала она.

По мнению помощницы Савченко, у прокуроров нет уверенности в своей позиции.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. В августе досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко было завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

15 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истекли сроки их мер пресечения.