На заседании суда Ильченко заявил, что следствие якобы сфабриковало партбилет Левина

Активисты заподозрили в причастности к убийству херсонской активистки Дмитрия Ильченко, ныне защищающего обвиняемого по делу Владислава Мангера в суде.

Об этом говорится в сообщении движения Кто заказал Катю Гандзюк? в Facebook.

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В 2017 году Ильченко был заместителем Херсонской областной организации «Батькивщины». По источникам активистов в политической силе, Ильченко воспользовался отсутствием главы организации Юрия Одарченко и выдал партийный билет ныне другому фигуранту дела Алексею Левину.

Для этого юрист подделал печать и подпись Одарченко.

Однако на очередном заседании суда Ильченко заявил, что следствие якобы сфабриковало партбилет Левина, чтобы объяснить его связь с Мангером.

Убийство Гандзюк

Активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, которые обвиняются в организации и заказе преступления, задержали, они находятся под стражей.

Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшей").

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Автор: Яна Ставская