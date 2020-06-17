Нападения на Гандзюк и других активистов: Рада решила заслушать руководство силовиков

Это предусмотрено принятым ВР постановлением.

Верховная Рада решила заслушать на пленарном заседании генерального прокурора, руководство Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции по вопросам расследования сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено принятым ВР сегодня постановлением «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов» (регистрационный номер 3634). За данное решение проголосовали 307 народных депутатов Украины. Не голосовала в полном составе фракция «ОПЗЖ».

ВР приняла к сведению отчет ВСК. В постановлении говорится, что был систематический саботаж расследований нападений на общественных активистов в Украине.

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Постановлением рекомендовано Офису генерального прокурора усилить надзор за соблюдением законности в работе Национальной полиции Украины, своевременно реагировать на все случаи нарушений закона и принимать необходимые меры реагирования в случае невыполнения предписаний прокурора.

Также Офису генпрокурора рекомендуется возобновить досудебное расследование в уголовном производстве №22019000000000215 от 12 июля 2019 по подозрению председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и ранее судимого гражданина Алексея Левина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины.

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Решено направить отчет Временной следственной комиссии президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру, Офису генпрокурора, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел, Национальной полиции Украины к сведению, рассмотрению в пределах компетенции и соответствующего реагирования.

В постановлении говорится, что Офис генпрокурора, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Национальная полиция Украина должны проинформировать Верховную Раду о результатах рассмотрения материалов Временной следственной комиссии в двухнедельный срок.

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