Адвокаты хотят отменить подозрение Мангеру в заказе нападения на Гандзюк

Адвокаты Мангера ссылаются на показания в суде фигурант дела Игоря Павловского, который фактически опроверг причастность Мангера к преступлению.

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера обратились в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством отменить подозрение в заказе нападения на местную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом в комментарии hromadske рассказал адвокат Дмитрий Ильченко и подтвердил сам Мангер.

Адвокаты Мангера ссылаются на показания в суде фигурант дела Игоря Павловского, который фактически опроверг причастность Мангера к преступлению.

«Мы считаем, что полностью отпало обоснования подозрения, поскольку оно на данный момент не подтверждается вообще ничем», – отметил адвокат.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых. 7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы.

Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения. В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

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В начале июля стало известно, что Павловского будут судить в Одессе. В августе в ГПУ заявили, что Павловский заключил соглашение со следствием, однако его суть не разглашается.

С 16 августа Павловский и его адвокат не являлись на заседания в Приморский райсуд Одессы.

Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, сообщено о подозрении 9 гражданам. Изъято средств в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора объяснили, что Павловский в другом производстве обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).