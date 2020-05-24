Семейный агробизнес и партнерство с экс-нардепом Веревским: что известно о погибшем нардепе Давыденко

Депутата нашли застреленным в собственном офисе в Киеве 23 мая.

Народному депутату, члену группы «Доверие» Валерию Давыденко, которого 23 мая нашли застреленным в Киеве в собственном офисе, было 47 лет, у него была гражданская жена и две дочери. Сам он родом с Черниговщины.

Бизнес, партнеры и поход в политику

Как пишет «Украинская правда», самое продолжительное место работы Давыденко до похода в политику – сельскохозяйственное предприятие «Агродом». Оно принадлежало и до сих пор принадлежит семье Давыденко, а с 2004 по 2013 год мужчина также был его гендиректором.

Читайте такжеНайденный застреленным нардеп Давыденко владел арсеналом оружия и одолжил кому-то $1,5 миллионаПредприятие создали в 2003 году. Среди четырех официальных учредителей тогда были мать Давыденко, а также будущий министр финансов в правительстве Николая Азарова Юрий Колобов. «Агродом» занимается выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур, разведением скота и тому подобное.

Сейчас его бенефициарным владельцем значится мать Давыденко. Собственников у предприятия несколько.

Среди них – компания по управлению активами «Прогрессивные инвестиционные стратегии», подконтрольная экс-нардепу Андрею Веревскому.

При этом наибольшая доля в «Агрдоме» принадлежит неизвестному и больше незамеченной в бизнесе Ирине Хомайко из Киева.

Еще один владелец – Александр Бедриковский. Он, вероятно, является сыном высокопоставленного прокурора Владимира Бедриковского, ведь зарегистрированный по тому же адресу, что и жена прокурора.

Давиденко вместе с Колобовым и еще одним бывшим госслужащим и нынешним нардепом Борисом Приходько некоторое время владели «Терра Банком». Позже учреждение обанкротилась и была ликвидирована.

В мае 2013 года Белов был назначен заместителем министра аграрной политики и продовольствия. На должности он продержался меньше года и после падения режима Виктора Януковича, в марте 2014, был уволен.

Тогда стал советником дирекции по развитию перспективных программ Института инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук.

А осенью 2014 года впервые прошел в Верховную Раду как мажоритарщик на родной Черниговщине.

Скандальные истории

В конце 2013 года заместителя министра Давыденко назначили главой наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Во времена его управления компания попала в скандал.

Читайте также"Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа ДавыденкоКак оказалось, по меньшей мере 132 миллиона долларов с 1,5 миллиардами долларов займа, который давал Китай под государственные гарантии, были выведены в оффшоры. Корпорация продавала зерно сомнительным оффшорным компаниям, а те с ней не рассчитывались.

Бывший партнер и нынешний коллега Давыденко Борис Приходько фигурирует в другом громком хищении в аграрной сфере – денег государственного «Аграрного фонда».

В феврале 2014 года его руководство разместило чуть более 2 миллиарда гривен в облигациях в «Брокбизнесбанке» олигарха Сергея Курченко, близкого к «Семье» времен Януковича. За несколько недель после этого в банк ввели временную администрацию.

Банк получил рефинансирование от Нацбанка и выкупил облигации «Аграрного фонда». А после этого фонд без разрешения Минагрополитики и вопреки уставу, разместил деньги на депозитном счете банка того же «Брокбизнесбанка». Последний потратил эти 2 миллиарда на погашение фиктивных долгов. Борис Приходько в те времена был заместителем главы НБУ.

Правоохранители расследуют этот эпизод в рамках большого дела Курченко. Производства в отношении Приходько и экс-руководителя Аграрного фонда Александра Кирюка направили в суд еще в 2015 году. Рассмотрение по существу еще не началось.

В марте 2017 года Давыденко был в тройке депутатов, которые пытались помешать работникам НАБУ отправить на обследование экс-главу фискальной службы Романа Насирова. Тогда подозреваемый в коррупции якобы не мог участвовать в суде из-за болезни, а правоохранители хотели определить его объективное состояние здоровья.

Как сообщал УНИАН, Валерия Давыденко нашли мертвым вечером субботы, 23 мая, в его офисе в центре Киева. Он был с простреленной головой.

Полиция расследует уголовное производство по статье "умышленное убийство", однако могут переквалифицировать дело на самоубийство. Причины и мотивы пока неизвестны.

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