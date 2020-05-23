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Полиция расследует смерть народного депутата Давиденко как умышленное убийство

21:46, 23 мая 2020
Политика
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Тело Давиденко нашли с огнестрельным ранением головы / фото УНИАН

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

"47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей, генерала полиции Андрея Крищенко", - говорится в сообщении.

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Полицейские проводят осмотр места и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что нарушения правоохранителями дела по этой статье является стандартной процедурой при смерти человека неестественным путем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, в собственном офисе на ул. Большая Васильковская, 4-А было найдено мертвым народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Валерия Давиденко. Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица, рядом был пистолет.

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