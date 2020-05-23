Полиция расследует смерть народного депутата Давиденко как умышленное убийство

Тело депутата было найдено в его офисе со смертельным огнестрельным ранением головы.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" по факту смерти народного депутата Валерия Давиденко.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

"47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты и представители других профильных служб под руководством главы столичных правоохранителей, генерала полиции Андрея Крищенко", - говорится в сообщении.

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Полицейские проводят осмотр места и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что нарушения правоохранителями дела по этой статье является стандартной процедурой при смерти человека неестественным путем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, в собственном офисе на ул. Большая Васильковская, 4-А было найдено мертвым народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Валерия Давиденко. Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица, рядом был пистолет.

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