По словам Данилова, сейчас первоочередная задача Украины – дать военный ответ российским оккупантам.

Сейчас нет окончательного ответа на вопрос о том, почему произошла оккупация южных областей Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

"Вопрос довольно сложный. У нас было заседание СНБО по этому поводу по приграничным областям (речь шла о Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой областях)... На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения", – подчеркнул он.

По словам Данилова, сейчас первоочередная задача Украины – дать военный ответ российской армии.

"Сейчас война и сейчас приоритет – отвечать врагу на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска ответов на вопросы, как произошла оккупация юга - ред.), но потом начнутся обвинения и политические процессы. А вопросы политики сейчас поставлены на определенную паузу, потому что нам надо побороть врага. И здесь мы должны быть едины", – пояснил секретарь СНБО.

Сейчас российские войска контролируют части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал дипломатов за провал Будапештского меморандума. По его словам, в 1994 году украинским дипломатам надо было тщательнее работать, чтобы этот меморандум был юридически защищен.

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