Секретарь СНБО сказал, что члены органа заслушают на следующем заседании.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что следующее заседание СНБО должно состояться в эту пятницу или в следующую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал во время презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента Владимира Зеленского.

Он напомнил, что заседание СНБО назначает только глава государства.

"Я простой секретарь, как я уже неоднократно говорил. Ближайшее заседание должно состояться либо в эту пятницу, либо в следующую пятницу. Это зависит от того, какое решение будет принимать президент нашей страны", – сказал Данилов.

Читайте также"Точка выбора пройдена": Данилов прокомментировал принятие закона о деолигархизацииОн добавил, что СНБО имеет четкий график и план действий и решений, которые принимаются.

"Мы на ближайшем заседании будем заслушивать ситуацию, связанную с отчетом всех соответствующих органов, то, что касается контрабандистов - каждый орган должен отчитаться о каждом лице, на которое были наложены санкции именно за контрабанду", – заявил Данилов.

Также в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.

Напомним, предыдущее заседание Совета национальной безопасности и обороны состоялось 17 сентября. В тот день Совет нацбезопасности решил, что против всех организаторов выборов в Государственную Думу РФ на оккупированных территориях Украины будут введены санкции.

Автор: Виталий Саенко