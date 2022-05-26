Данилов заявил, что врага нельзя недооценивать.

Победой Украины над Россией можно будет считать выход на границу с агрессором, включая оккупированный Крым.

Об этом заявил в эфире 24 канала секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чиновник объяснил, что не относится к тем, кто недооценивает агрессора.

"Ведь враг сильный и коварный. И говорить обществу, что у нас все хорошо, это себя вводить в заблуждение", - считает секретарь СНБО.

По мнению Данилова, украинцам не стоит говорить, что все уже почти закончилось, и победа близка.

"Победа будет тогда, когда мы выйдем на границы нашей страны, когда последний сапог российского захватчика выйдет из нашей территории, включая Крым. Тогда это будет победа, и можно будет сказать, что мы справились с задачей", - подчеркнул он.

Украинцам Данилов советует "сцепить зубы" и ежедневно бороться и уничтожать оккупантов. Говоря о западном оружии, он отметил, что ВСУ дают отпор врагу, не дожидаясь поставок.

"На сегодняшний день оружие есть, оно постепенно поступает в Украину, хотя не так быстро, как нам бы хотелось. Конечно, было бы лучше, если бы западные партнеры нам поверили и предоставили оружие еще до 24 февраля. Но этого не вышло. Это началось после того, как они увидели, что мы не сдались и боролись с почти голыми руками", - рассказал секретарь Совбеза.

Данилов добавил, что 24 февраля, когда началась полномасштабная война, были "Джавелины", "Стингеры".

"Мы с этим выстояли, и после этого начались поставки", - объяснил он.

Недавно президент Владимир Зеленский назвал победой для Украины выход на линию разграничения по состоянию на 24 февраля.

Ранее в Генштабе сообщили, что на территории Белгородской и Воронежской областей России оккупанты продолжают подготовку резервов и пополняют запасы с целью дальнейшего возобновление наступления.