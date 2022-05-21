Это будет говорить о том, что они нас не захватили. Что мы отстояли нашу землю, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский рассказал, какой видет победу Украины в войне с Россией.

Об этом шла речь в интервью главы государства журналистам, которое транслировалось в эфире информационного марафона.

Победой украинский глава в войне сочтет выход ВСУ на линию разграничения, установленную на 24 февраля.

"Это будет говорить о том, что они нас не захватили. Что мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. И я хотел бы, чтобы ума у этой страны (РФ) было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала окончательная справедливость", - сказал глава государства.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают попытки захватить Донецкую и Луганскую область, населенные пункты в регионе рашисты обстреливают круглосуточно.

В настоящее время бои идут в окрестностях Северодонецка, тяжелая ситуация в Попасной и Золотом, уточнил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На востоке отбито 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Кроме того, по мнению Института изучения войны, российские войска пытаются вернуть старые позиции на север от Харькова. Это происходит либо с целью оттянуть силы ВСУ, контрнаступающие в области, либо укрепить оборону в том направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: