В частности, враг безуспешно наступает в направлениях Северодонецка, а также населенных пунктов Камышеваха, Нырковое, Берестовое и Белогоровка.

Российские войска ведут наступление в направлении Северодонецка и еще ряда населенных пунктов, они захватили село Медная Руда в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений украинских войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск.

Также оккупанты усиливают свои группировки за счет перемещения резервных подразделений.

"На Лиманском направлении противник сосредоточивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман. На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Успеха не имеет", - информирует Генштаб.

В то же время в направлении населенного пункта Устиновка оккупанты имеют частичный успех. С целью нарушения логистического сообщения и недопущения маневра украинских войск они наносят удары по мостовых переправах.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырковое, Берестовое и Белогоровка, однако успеха не имеют, понесли потери и отошли.

"В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку", - констатировали в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, но успеха не имеет.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Напомним, в МВД считают, что Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

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