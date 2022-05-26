Враг продолжает инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брянской области России.

На территории Белгородской и Воронежской областей России оккупанты продолжают подготовку резервов и пополняют запасы с целью дальнейшего возобновление наступления.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по состоянию на 18:00 26 мая относительно российского вторжения.

Отмечается, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области Беларуси, продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси.

"На Северском направлении враг продолжает мероприятия по инженерному оборудованию позиций в приграничных районах Брянской области. По имеющейся информации, для усиления охраны участка российско-украинской границы на данном направлении противник привлекает подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", - сообщает Генштаб.

На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удерживании занятых позиций и сдерживании продвижения украинских войск, обстреливает украинские позиции.

"С целью уточнения позиций наших войск вел воздушную разведку БпЛА типа "Орлан-10". Осуществил дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины", - отметили в Генштабе.

При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, но успеха не имел и отошел на позиции, которые занимал ранее.

"На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов. Пополняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские оккупанты снизили интенсивность наступательных действий на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что бои ВСУ с российскими захватчиками достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения.

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