Стороны обсуждали военные потребности Украины, сообщил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тайный визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в Украину в июне.

Глава государства в интервью американскому телеканалу CNN сказал, что был "удивлен", когда увидел, что в медиа появилась информация о его встрече с директором ЦРУ.

"Моя коммуникация с главой ЦРУ должна всегда быть за кулисами. Мы обсуждали важные дела – в чем нуждается Украина и как Украина готовится действовать", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что у украинских властей "нет никаких секретов от ЦРУ".

"У нас хорошие отношения, и наши разведывательные службы говорят друг с другом. ... Ситуация довольно прямая. У нас хорошие отношения с главой ЦРУ, и мы разговариваем. Я сообщил ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны", – заявил Зеленский.

По информации CNN, Бернс стал надежным посредником и во время войны несколько раз посещал Украину. Его визит, по словам источников телеканала среди должностных лиц США, состоялся до того, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина устроил мятеж в России.

Тайный визит директора ЦРУ в Украину

В начале месяца издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило о тайном визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Украину в июне. Визит якобы состоялся в первые дни начала контрнаступления ВСУ и до мятежа в России, происходившего 24-25 июня.

Извещалось, что в Офисе президента Владимира Зеленского при участии Бернса состоялось обсуждение плана мирных переговоров с Россией.

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