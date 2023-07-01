В частном порядке военные чиновники в Киеве выражают уверенность, что Украине к осени удастся вернуть себе значительную территорию.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в июне, в первые дни начала контрнаступления ВСУ, тайно приезжал в Украину. В Офисе Зеленского ему представили план, предусматривающий начало мирных переговоров с Россией до конца года, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из чиновников, целью визита было "подтвердить готовность" администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя.

По данным издания, в частном порядке военные чиновники в Киеве выражают уверенность, что Украине к осени удастся вернуть себе значительную территорию; переместить артиллерию и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.

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"Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу", - заявил высокопоставленный украинский чиновник.

В идеальном сценарии для Киева ВСУ получат рычаги воздействия на РФ, разместив войска и мощное вооружение на границе с Крымом. Оккупированный полуостров в этом случае будет фактически исполнять роль "заложника".

Сообщается, что Киев будет готов отказаться от ведения боевых действий в Крыму, но взамен потребует, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада.

Контрнаступление ВСУ - главное

ВСУ пошли в наступление на юге и востоке страны в начале июня. ВСУ по состоянию на 30 июня продолжали вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, закреплялись в Запорожской области, а также давят на фланги россиян в Бахмуте Донецкой области.

Но на Западе всего еще настаивают, что прогресс начала украинского контрнаступления едва заметен и хотят более быстрых результатов. По мнению польского евродепутата Витольда Яна Ващиковского, если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "замораживании" войны.

В ответ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал не делать из войны "шоу", подчеркнув, что "каждый метр дается кровью".

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