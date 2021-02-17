В ЦПАУ можно будет обращаться для перерасчета пенсий, оформления льгот и других видов социальной помощи.

Кабинет министров Украины упростил доступ к государственным услугам для граждан, предоставив возможность обращаться в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) для перерасчета пенсий, оформления льгот и других видов социальной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Отныне в Центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, по поводу перерасчета пенсий, назначения социальной помощи неработающему лицу, предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам и тому подобное. Это продолжение нашей политики - "государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников", - приводятся в сообщении слова Шмыгаля.

Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление "О Национальной веб-платформе центров предоставления административных услуг", целью которого является обеспечение и функционирование такой платформы ("Платформа Центрів Дії") для улучшения качества работы Центров предоставления админуслуг.

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Автор: Екатерина Жирий