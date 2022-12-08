ЦИК признает решение о запрете партии, ее кандидат теперь не может быть признанным избранным.

Центральная избирательная комиссия не может принять решение об очередном кандидате вместо Юлии Левочкиной от "ОПЗЖ", потому что эта партия запрещена в Украине.

В сообщении пресс-службы Секретариата ЦИК отмечается, что в ЦИК поступило решение Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Левочкиной в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий. При этом напоминается, что Левочкина была избрана на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

ЦИК, рассматривая вопрос о признании избранным народным депутатом следующего по очередности кандидата от указанной партии, приняла к сведению решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года, оставленное без изменений постановлением Верховного суда от 15 сентября 2022 года, которым деятельность указанной политической партии запрещено.

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В пресс-службе указали, что ЦИК признала решение суда о запрете деятельности "ОПЗЖ" обстоятельством, которое делает невозможным принятие комиссией решения о признании избранным народным депутатом следующего по очередности кандидата в депутаты в избирательном списке этой партии.

Запрет ОПЗЖ в Украине

В сентябре в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу "ОПЗЖ" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в Украине.

1 декабря Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Юлии Левочкиной. За это решение проголосовало 285 народных депутатов.