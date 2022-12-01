За это решение проголосовали 285 парламентариев.

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Юлии Левочкиной.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его информации, парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Юлии Левочкиной.

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"За - 285", - написал он.

Напомним, что днем ранее Левочкина объявила о намерении сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами". Она выразила большую благодарность избирателям, друзьям и коллегам в Верховной Раде и ПАСЕ.

По информации "Схем", Левочкина с 26 января находится во Франции. Ее брат Сергей Левочкин прилетел туда накануне российского вторжения - 10 февраля.

Запрет ОПЗЖ

Как сообщал УНИАН, в Украине по решению суда запрещена деятельность 9 пророссийских партий. Среди них – "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Государство", "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Левая оппозиция".

15 сентября в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В то же время СБУ сообщает о расследовании 70 уголовных производств в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности.

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