Российский президент начал жаловаться на отсутствие успехов в авиационной промышленности.

Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ раскритиковал представителей авиационной промышленности за провалы в работе.

Российский диктатор возмущен, что у России никто не хочет заказывать изготовление новых самолетов, но при этом он считает, что якобы "санкции Запада не влияют на экономику РФ".

"Ничего из того, что нам противник пророчил, не произошло. И сделано это, конечно, прежде всего, благодаря гражданам России, их собранности, всей нашей собранности. Но не в последнюю очередь, это результат работы правительства. Михаилу Владимировичу (Мишустину – ред.) удалось собрать такую эффективную современную команду заинтересованных людей, технологически хорошо выстроить эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты", - сказал Путин.

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Затем российский президент начал жаловаться на отсутствие успехов в авиационной промышленности.

"Контрактов нет на предприятиях! Мне директора сказали. Ну чего вы, в самом деле, дурака валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. В течение месяца все должно быть сделано. Квартал, год, о чем мы говорим? Мы не понимаем, в каких условиях живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить. Не постараетесь сделать все возможное, а сделаете это в течение месяца", - добавил лидер Кремля.

Авиакомпании России: какие проблемы у них после войны

В июле СМИ сделали сюжет, где рассказали, что российский авиабизнес идет на дно. "Санкции медленно, но уверенно уничтожают российский рынок авиаперевозок", - отмечали тогда специалисты.

26 сентября престижные рейтинги погнали из своих списков авиакомпании РФ.

В России также пилотам предложили самостоятельно ремонтировать самолеты. А еще в РФ пограничники стали снимать пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы.