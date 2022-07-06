В санкционных реалиях только за первый квартал 2022 года российские авиакомпании подсчитали рекордный ущерб - более 1 млрд долларов.

Русские негодуют: вылететь из РФ теперь задача со звездочкой. Найти билеты непросто, а если все же повезет, то позволить себе перелет может не каждый.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, к такому россиянам нужно привыкать. Ведь увеличение цены на авиаперелеты, уменьшение количества стран, в которые можно улететь, пересадки, — это все последствия санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Санкции медленно, но уверенно уничтожают российский рынок авиаперевозок. В перспективе нескольких лет самолеты в РФ будут видеть разве что по телевизору", — прогнозирует политолог Максим Джигун.

В санкционных реалиях только за первый квартал 2022 года российские авиакомпании подсчитали рекордный ущерб - более 1 млрд долларов.

Такие потери авиакомпании РФ несут сразу по нескольким причинам:

Закрытое небо стран Запада для рейсов из России . Туда не летают не только пассажирские рейсы, но и грузовые. За последние месяцы грузоперевозки российских авиакомпаний сократились на 75%.

. Туда не летают не только пассажирские рейсы, но и грузовые. За последние месяцы грузоперевозки российских авиакомпаний сократились на 75%. Закрытие правительством России неба над югом страны и временно оккупированным Крымом. Ряд аэропортов были закрыты.

В рамках санкций российские самолеты арестовывают за границей. Возвращать их России не будут.

"Сегодня российская авиация только начинает ощущать действие санкций. Дальше - только хуже", — подытожили журналисты.

Ранее сообщалось, что граждан Российской Федерации на турецких курортах этим летом будет в разы меньше. Такая ситуация сложилась из-за проблем с перелетами и российскими кредитными картами.

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