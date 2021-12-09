Новые санкции могут ввести против агрессора поэтапно, в несколько раундов.

Администрация Байдена разрабатывает различные варианты жестких санкций против России на случай ее полномасштабного вторжения в Украину, однако экономические санкции, вероятно, являются крайней мерой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

Представители администрации президента видят четкую корреляцию между рейтингами Байдена и ценами на бензин, поэтому и не хотят пока раскачивать лодку, делятся собеседники.

По словам одного из информированных источников, "варианты, предоставленные президенту (Джо Байдену – УНИАН), нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе". Однако неизвестно, как Вашингтон собирается структурировать меры предосторожности.

Читайте такжеПутин заявил, что договорился с Байденом о создании спецструктуры по вступлению Украины в НАТОЧиновники Госдепа, Минфина и Совбеза регулярно встречаются для согласования жестких санкций против агрессивных действий Кремля, речь идет о введении ограничений в несколько этапов.

Один из собеседников уточнил, что первый пакет санкций, вероятнее всего, будет связан с торговыми ограничениями и направлен на российские банки и другие финучреждения. Другой представитель администрации Байдена добавил, что США и европейские союзники говорят, что жесткие санкции "связаны с некоторыми сопутствующими рисками" и, похоже, повлияют на экономику Запада.

Однако официальные лица признают, что вторжение России в Украину может обойтись Европе значительно дороже, чем удар по экономике в связи с новыми санкциями.

Сейчас в Госдепе США настаивают на возвращении РФ к дипломатии, включая полное выполнение Минских договоренностей, что, по мнению Энтони Блинкена, является лучшим средством урегулирования конфликта на Донбассе. Сам Байден не готов присылать Киеву военную поддержку, если РФ прибегнет к нападению.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская