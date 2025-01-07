Президент уверяет, что с украинской стороны будет обеспечено все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги.

Этот год должен принести нужные Украине результаты в переговорах о членстве в Европейском Союзе. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что сегодня были обсуждены некоторые детали работы с Евросоюзом - относительно переговорного процесса.

"Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит - безопасности всей нашей Европы", - отметил он.

Глава государства добавил, что в этом году председательство в ЕС сначала будет у Польши, а во втором полугодии - у Дании.

Видео дня

"Наши очень ответственные партнеры. С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги", - отметил Зеленский.

Перспективы членства Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отметил, что Украина может рассмотреть сценарий вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Однако наша страна сможет согласиться на это лишь в случае соблюдения некоторых условий.

"Законодательно приглашение в НАТО делается Украине, и мы не признаем всех остальных территорий Украины, но НАТО может действовать на той части, которая находится под контролем Украины - об этом можно договориться. Я уверен", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что такой сценарий возможен, только если Украина увидит дипломатический способ завершения войны.

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